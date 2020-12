Discorso Giuseppe Conte: orario, tv, streaming: quando parla e cosa dirà sulla zona rossa a Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ attesa per questa sera la conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte, che annuncerà come ormai è certo il lockdown per le festività natalizie in tutta Italia. Dopo un braccio di ferro durissimo e cinque ore di confronto, passa la linea dura a Palazzo Chigi. L’accordo finale nel Governo è quello di una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Per gli altri giorni feriali, invece, zona arancione. In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. Resta inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Di fatto, si potranno invitare due persone senza contare gli under 14. In questi giorni sarà vietata la circolazione per ragioni non essenziali (quindi ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ attesa per questa sera la conferenza stampa del presidente del consiglio, che annuncerà come ormai è certo il lockdown per le festività natalizie in tutta Italia. Dopo un braccio di ferro durissimo e cinque ore di confronto, passa la linea dura a Palazzo Chigi. L’accordo finale nel Governo è quello di unanazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Per gli altri giorni feriali, invece,arancione. In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. Resta inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Di fatto, si potranno invitare due persone senza contare gli under 14. In questi giorni sarà vietata la circolazione per ragioni non essenziali (quindi ...

_efuyon : @giuseppe_concas @LucaBen80 @stebellentani Non hai capito e/o non mi sono spiegato io, ma comunque è un discorso ch… - giuseppe_concas : @MarcoBenarrivo @Lino39967785 @Corriere Ah quindi il suo discorso si basa fallacia che in Italia si sostiene che 's… - AlexSalerno10 : @giuseppe_concas @zorogat @AndrejBolkonsk1 @Cartabellotta @Fabopolis Pensa di essere pure simpatico ???? È evidente… - Giuseppe_578 : Ieri Dopo il discorso di pier con andre che parlavano di eli in stanza e anche con dayane dicendo che con eli è sca… - mary_lorelay : @giuseppe_concas @_GrayDorian Secondo te moriranno tutti insieme in due settimane? Questo è proprio un discorso assurdo . -