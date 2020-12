Discorso Giuseppe Conte, l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ appena terminata la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha illustrato agli italiani le misure previste dal 21 dicembre al 6 gennaio: vietati gli spostamenti tra Regioni, mentre nelle due settimane dal 24 dicembre al 6 gennaio, l’Italia, che pure potrebbe tornare ragionevolmente tutta in zona Gialla da domenica 20 dicembre, vivrà dieci giorni di zona rossa nazionale e quattro di zona Arancione nazionale. DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 zona rossa NAZIONALE Nei seguenti giorni: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ appena terminata la conferenza stampa del Premier, che ha illustrato agli italiani le misure previste dal 21al 6: vietati gli spostamenti tra Regioni, mentre nelle due settimane dal 24al 6, che pure potrebbe tornare ragionevolmente tutta inGialla da domenica 20, vivrà diecidinazionale e quattro diArancione nazionale. DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI Dal 212020 al 62021NAZIONALE Nei seguenti: 24, 25, 26, 27, 31...

Chicca_colors : @General_Kuroki No Giuseppe no! Stavolta non ci sto. Ha chiuso lei il discorso e ha dosato ebrn le parole in modo g… - ansiawoman : @SamuelaFerraro Forse farà lui il discorso stasera al posto del Premier Giuseppe Conte?! - bandieruole : @Libero_official Io il discorso di Giuseppe Conte di questa sera non lo ascolto, cambio canale . Uno che ci ha fat… - zazoomblog : Discorso Giuseppe Conte: orario tv streaming: quando parla e cosa dirà sulla zona rossa a Natale - #Discorso… - _efuyon : @giuseppe_concas @LucaBen80 @stebellentani Non hai capito e/o non mi sono spiegato io, ma comunque è un discorso ch… -