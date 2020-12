Diritti televisivi | un’indagine della GdF contro la pirateria porta a tre denunce

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Un’operazione del comando provincialeguardia di finanza di Milano, hato alla denuncia di tre persone per il reato previsto dall’art. 171- terLegge sul diritto d’autore, in merito alla diffusione, tramite una piattaforma pirata, di contenuti sportivi mediante segnali digitali criptati. L’operazione hato alla luce un’articolata organizzazione che vendeva e distribuiva appositi decoder che permettevano di fruire dei contenuti senza pagare il canone. Erano utilizzate sistemi Vpn (Virtual private network) per anonimizzare le comunicazioni. L’operazione è partita grazie ai preliminari accertamenti eseguiti da Sky Italia, che ha rilevato la fruizione illegale di contenuti da parte di oltre cinquantamila utenti. SportFace.