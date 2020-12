DIRETTA VIDEO CONFERENZA CONTE : Edizione straordinaria Tg1 per il DPCM NATALE (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alle ore 18.00 di oggi 18 dicembre il Premier Giuseppe CONTE comunicherà attraverso una CONFERENZA stampa le decisioni relative al nuovo DPCM che limiterà in maniera particolarmente stringente gli spostamenti degli italiani in vista delle oramai imminenti vacanze natalizie. Misure restrittive Dopo essersi consultato con le regioni, CONTE infatti ha confermato che la linea del governo sarà quello di mettere in sostanza l’intero territorio nazionale in “zona rossa” a causa dell’aumento di contagi e sopratutto di vittime in particolare in regioni come Veneto che ha di fatto già chiuso fino alla prima parte di gennaio 2021. Se le indiscrezioni saranno confermate, Italia sarà in zona rossa per un totale di 10 giorni: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi il 5 e il 6 (l’Epifania). Il 28-29-30 dicembre, ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alle ore 18.00 di oggi 18 dicembre il Premier Giuseppecomunicherà attraverso unastampa le decisioni relative al nuovoche limiterà in maniera particolarmente stringente gli spostamenti degli italiani in vista delle oramai imminenti vacanze natalizie. Misure restrittive Dopo essersi consultato con le regioni,infatti ha confermato che la linea del governo sarà quello di mettere in sostanza l’intero territorio nazionale in “zona rossa” a causa dell’aumento di contagi e sopratutto di vittime in particolare in regioni come Veneto che ha di fatto già chiuso fino alla prima parte di gennaio 2021. Se le indiscrezioni saranno confermate, Italia sarà in zona rossa per un totale di 10 giorni: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi il 5 e il 6 (l’Epifania). Il 28-29-30 dicembre, ...

