DIRETTA | Decreto Legge Natale, 10 giorni di zona rossa e 4 di arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio [LIVEBLOG] (Di venerdì 18 dicembre 2020) Attesa la stretta anti-Covid-19 di fine anno: prima il vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi tra Governo e regioni e alle 18 il Consiglio dei ministri. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Orizzonte Scuola L'articolo DIRETTA Decreto Legge Natale, 10 giorni di zona rossa e 4 di arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio LIVEBLOG . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Attesa la stretta anti-Covid-19 di fine anno: prima il vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi tra Governo e regioni e alle 18 il Consiglio dei ministri. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Orizzonte Scuola L'articolo, 10die 4 didal 24al 6

paosanna : @borghi_claudio Scusate ma io oggi ho sentito tutta la diretta dal Senato dove hanno in pratica cancellato i decret… - orma78 : RT @MusicaTricolore: DPCM E “DECRETO INVASIONE”: A RISCHIO IL #NATALE E LA NOSTRA IDENTITÀ? Domani alle 20.30 diretta sulla pagina faceboo… - MusicaTricolore : DPCM E “DECRETO INVASIONE”: A RISCHIO IL #NATALE E LA NOSTRA IDENTITÀ? Domani alle 20.30 diretta sulla pagina face… - GiorgioAntonel1 : RT @SenatoStampa: #Immigrazione, #ProtezioneInternazionale e #Sicurezza. Conclusa discussione generale, ora in corso in Aula dichiarazioni… - biancacle : RT @SenatoStampa: #Immigrazione, #ProtezioneInternazionale e #Sicurezza. Conclusa discussione generale, ora in corso in Aula dichiarazioni… -