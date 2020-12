Dietro il vaccino Pfizer ci sono due migranti, ma la foto che sta girando è un fake (Di venerdì 18 dicembre 2020) A partire dallo scorso novembre su Facebook è diventata virale una foto di un ritratto di famiglia: il padre, la madre e quattro figli. Lo scatto è accompagnato da questo testo: “Famiglia turca. Emigrati in Germania. Il bimbo a destra è quello che ha scoperto il vaccino anticovid della Pfizer. Si chiama Ugur Sahin ed è il fondatore della Biontech. La prossima volta che volete affondare un barcone, pensate che a bordo potrebbe esserci uno che vi salverà la vita. A questo mondo nessuno è straniero”. Il riferimento è a U?ur ?ahin, medico di origine turca e co-fondatore insieme alla moglie Özlem Türeci della BioNTech, azienda tedesca incentrata sulla ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci. La BioNTech, insieme alla azienda statunitense Pfizer, sta lavorando ad un vaccino efficace contro ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) A partire dallo scorso novembre su Facebook è diventata virale unadi un ritratto di famiglia: il padre, la madre e quattro figli. Lo scatto è accompagnato da questo testo: “Famiglia turca. Emigrati in Germania. Il bimbo a destra è quello che ha scoperto ilanticovid della. Si chiama Ugur Sahin ed è il fondatore della Biontech. La prossima volta che volete affondare un barcone, pensate che a bordo potrebbe esserci uno che vi salverà la vita. A questo mondo nessuno è straniero”. Il riferimento è a U?ur ?ahin, medico di origine turca e co-fondatore insieme alla moglie Özlem Türeci della BioNTech, azienda tedesca incentrata sulla ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci. La BioNTech, insieme alla azienda statunitense, sta lavorando ad unefficace contro ...

