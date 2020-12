“DICHIARARE IL SESSO ALLA NASCITA E’ OFFENSIVO PER I TRANSGENDER ” ARTICOLO SHOCK DEL NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE CHE NE CHIEDE L’ABOLIZIONE

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Unpubblicato sul Newofsostiene che avere certificati diche mostrano ilpotrebbe danneggiare “le persone intersessuali e”, portando a preoccupazioni che il NEJM possa essere stato preso in giro o violato.“Le designazioni disui certificati dinon offrono utilità clinica e possono essere dannose per le persone intersessuali e”, afferma l’abstract dell’, scritto dai dottori Vadim M. Shteyler e Eli Y. Adashi, e dall’avvocato Jessica A. Clarke, e twittato da NEJM giovedì. Sex designations on birth certificates offer no clinical utility, and they can be harmful for intersex and...