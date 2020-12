Diablo Immortal sarà free-to-play. Partono le registrazioni per l'alfa tecnica e abbiamo nuove informazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arrivano importanti notizie per tutti i fan in attesa di Diablo Immortal. Blizzard ha da poco condiviso un aggiornamento dedicato all'alfa tecnica, in cui conferma che il titolo sarà free-to-play. "Il team di Diablo Immortal ha fatto degli enormi progressi e siamo lieti di annunciare che i cancelli degli Inferi saranno presto aperti a un pubblico limitato per l'alfa tecnica. L'obiettivo principale è di testare la stabilità dei server e le prestazioni del client su una serie di dispositivi differenti. Inoltre, è un'occasione per ricevere feedback sulle meccaniche principali, sulla progressione nei primi livelli e su tutti gli altri sistemi iniziali di gioco. Tutto questo servirà a rendere il gioco ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arrivano importanti notizie per tutti i fan in attesa di. Blizzard ha da poco condiviso un aggiornamento dedicato all', in cui conferma che il titolo-to-. "Il team diha fatto degli enormi progressi e siamo lieti di annunciare che i cancelli degli Inferi saranno presto aperti a un pubblico limitato per l'. L'obiettivo principale è di testare la stabilità dei server e le prestazioni del client su una serie di dispositivi differenti. Inoltre, è un'occasione per ricevere feedback sulle meccaniche principali, sulla progressione nei primi livelli e su tutti gli altri sistemi iniziali di gioco. Tutto questo servirà a rendere il gioco ...

Arrivano importanti notizie per tutti i fan in attesa di Diablo Immortal. Blizzard ha da poco condiviso un aggiornamento dedicato all'alfa tecnica, in cui conferma che il titolo sarà free-to-play.

