Di Maio: "Zaki per noi è un 'caso italiano', tornerà dalla famiglia" (Di venerdì 18 dicembre 2020) BOLOGNA – A Bologna, Luigi Di Maio si prende l'impegno di riportare Patrick Zaki alla sua famiglia. Il ministro degli Esteri ne ha parlato oggi durante la conferenza stampa al fianco di Stefano Bonaccini, nel corso della visita al Tecnopolo. "Patrick Zaki è un cittadino egiziano ma sentiamo e abbiamo a cuore come se fosse italiano il caso Zaki", assicura Di Maio. "Lo stiamo seguendo con la massima attenzione ma vorrei precisare una cosa: lavorare in silenzio non significa non lavorare, significa arrivare all'obiettivo. Lo abbiamo fatto per i pescatori e ci siamo arrivati, lo abbiamo fatto per sette cittadini italiani che erano stati rapiti da cellule terroristiche e li abbiamo riportati a casa". Ora "lo faremo per riportare dalla sua famiglia Patrick il prima possibile".

