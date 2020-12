Detto Fatto nuovo stop per Bianca Guaccero: perchè non è andata in onda (Di venerdì 18 dicembre 2020) Detto Fatto continua a far parlare di sé, questa volta per un improvviso annullamento della messa in onda, prevista nel pomeriggio di oggi. L’annuncio inaspettato di Detto Fatto Se il tutorial dedicato alle donne, su come andare a fare la spesa con i tacchi, ha lanciato il programma pomeridiano di Rai 2, Detto Fatto, condotto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020)continua a far parlare di sé, questa volta per un improvviso annullamento della messa in, prevista nel pomeriggio di oggi. L’annuncio inaspettato diSe il tutorial dedicato alle donne, su come andare a fare la spesa con i tacchi, ha lanciato il programma pomeridiano di Rai 2,, condotto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

salvosottile : Trovo triste che si parli di @Fedez non perché fa o ha fatto beneficienza ma di quale mezzo trasporto abbia usato p… - CdGherardesca : Io sono l'ultima persona sulla faccia della terra che si scandalizza per qualcosa, per principio. Detto questo il f… - ItaliaViva : Non vogliamo nessuna crisi. Conte ha detto che ha i ministri migliori del mondo e quindi per noi anche l'argomento… - indisguise_a : @lanoiachescrive Idrovora gate, aveva detto una roba simile criticando il fatto che stesse per piangere - sava_no : RT @BubaBubmar: il governo tedesco, prima del lockdown, ha promesso il rimborso del 75% del fatturato del 2019. Detto fatto. Da noi non ci… -