Deputato di Italia Viva: “Meridionali resistono al Covid perché sono africani bianchi” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Deputato Iv: “Meridionali resistono al Covid perché come africani bianchi” Nel corso di una puntata del programma radiofonico La Zanzara, il Deputato di Italia Viva e ex esponente del Pd Gianfranco Librandi ha illustrato le sue teorie sulla popolazione africana e il Covid-19, convinto che gli africani “siano più resistenti al virus”, perché gli immigrati “sono più forti di noi”. Per spiegare la sua teoria, il Deputato Iv ha chiesto in modo provocatorio a David Parenzo e Giuseppe Cruciani di “fargli vedere un immigrato in ospedale con il Covid-19”. “Non ce ne sono, non si contagiano, non hanno niente”, ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)Iv: “alcome” Nel corso di una puntata del programma radiofonico La Zanzara, ildie ex esponente del Pd Gianfranco Librandi ha illustrato le sue teorie sulla popolazione africana e il-19, convinto che gli“siano più resistenti al virus”,gli immigrati “più forti di noi”. Per spiegare la sua teoria, ilIv ha chiesto in modo provocatorio a David Parenzo e Giuseppe Cruciani di “fargli vedere un immigrato in ospedale con il-19”. “Non ce ne, non si contagiano, non hanno niente”, ...

dica_andrea : Anno domini 2020, l'Italia è sotto #pandemia. Siamo tutti uguali, il virus colpisce senza fare distinzione. Per il… - StucchiLeonardo : @burrofuso1234 Meno male. Non è che tutto il lavoro sporco possono farlo quelli di Italia Viva oh. - FabioVaio : RT @GiorgiaMeloni: Veramente agghiaccianti le dichiarazioni del Deputato di Italia Viva Librandi. Poi hanno anche il coraggio di accusare n… - SanMarino_RTV : Hotel Nazionale – 17/12/2020 | In studio con Antonello De Fortuna, Roberto Giachetti [@bobogiac] (deputato… - Tp24it : Sicilia, il deputato di Italia Viva Luca Sammartino indagato per corruzione elettorale -