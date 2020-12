Decreto Sicurezza, ok fiducia al Senato: è legge (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Aula del Senato ha approvato il Decreto Sicurezza, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Con 153 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, il provvedimento viene convertito in legge. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Aula delha approvato il, su cui il governo ha posto la questione di. Con 153 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, il provvedimento viene convertito in. Il ...

LegaSalvini : DECRETO SICUREZZA, I SENATORI DELLA LEGA OCCUPANO IL SENATO: 'NEGATA LA DISCUSSIONE' - Noiconsalvini : ??? I senatori della #Lega stanno occupando i banchi del governo, nell'aula del Senato, per protesta contro il voto… - MediasetTgcom24 : Decreto Sicurezza, nuova bagarre in aula durante i lavori sulla riforma #decretosicurezza - roberto2_lamela : RT @marcodimaio: Hanno provato a impedirlo persino con l’uso della forza fisica, ma non ci sono riusciti: il nuovo decreto sicurezza è legg… - laura_ceruti : RT @ilfoglio_it: Al Senato il M5s si scaglia contro il centrodestra contrario alle modifiche sul decreto sicurezza (che nel precedente gove… -