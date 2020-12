Decreto Ristori: scadenze fiscali rinviate, niente tasse per le aziende danneggiate dalla pandemia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze di fine anno rinviate a primavera e da saldare anche a rate. Contributi a fondo perduto raddoppiati e un fondo per cancellarle proprio le tasse a quelle imprese... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 18 dicembre 2020) Maxi-moratoria fiscale, con tutte ledi fine annoa primavera e da saldare anche a rate. Contributi a fondo perduto raddoppiati e un fondo per cancellarle proprio lea quelle imprese...

AzzolinaLucia : Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba… - fattoquotidiano : Decreto Ristori, via libera definitivo della Camera con la fiducia. Ecco chi resta ancora escluso dai contributi a… - Montecitorio : Il #decretoristori è legge. Il testo, approvato oggi dalla Camera in via definitiva, contiene misure di sostegno ai… - Ossmeteobargone : RT @MIsocialTW: Misure per il sistema scolastico, per i genitori con figli a scuola e per il trasporto di studentesse e studenti, ecco ciò… - ringetto65 : RT @AzzolinaLucia: Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba quat… -