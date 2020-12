Decreto ristori, ok dalla Camera: le misure per la scuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Camera ha dato il via libera al Decreto ristori. Previste novità per la scuola. Ecco una sintesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laha dato il via libera al. Previste novità per la. Ecco una sintesi. L'articolo .

fattoquotidiano : Decreto Ristori, via libera definitivo della Camera con la fiducia. Ecco chi resta ancora escluso dai contributi a… - AzzolinaLucia : Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba… - Montecitorio : Il #decretoristori è legge. Il testo, approvato oggi dalla Camera in via definitiva, contiene misure di sostegno ai… - Giusepp07184707 : RT @AzzolinaLucia: Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba quat… - menomm : RT @Montecitorio: Il #decretoristori è legge. Il testo, approvato oggi dalla Camera in via definitiva, contiene misure di sostegno ai setto… -