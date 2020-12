Decreto Natale | l' Italia resta chiusa dal 24 alla Befana

(Di sabato 19 dicembre 2020) Con grave ritardo, mafine il governo ha deciso. Per scongiurare una nuova esplosione dei contagi, glini passeranno le Feste in lockdown. Ilsarà blindato, anche se a...

Arriva il decreto di Natale: l’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi ...Il governatore della Campania annuncia un provvedimento più restrittivo rispetto alle misure appena varate dal governo e avverte: "Fare il cenone ...