Decreto Natale: 10 giorni in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, fascia arancione solo per 4 feriali (Di venerdì 18 dicembre 2020) La linea del Governo per le festività. Stasera Consiglio dei ministri. Restrizioni attenuate il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. Deroga per le visite a non conviventi: solo in due e una volta al giorno Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 dicembre 2020) La linea del Governo per le festività. Stasera Consiglio dei ministri. Restrizioni attenuate il 28, 29, 30e il 4. Deroga per le visite a non conviventi:in due e una volta al giorno

