Decreto di Natale | zona rossa nei festivi e prefestivi | arancione negli altri

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In corso la riunione di governo, Conte parlerà stasera. Le decisioni definitive al termine del vertice con i capi delegazione. Alle 18 il consiglio dei ministri

matteograndi : Il decreto marzo è diventato il decreto maggio. Il decreto agosto è diventato il decreto ottobre. Il decreto Nata… - serenel14278447 : Decreto di Natale, ecco la proposta del governo alle Regioni sulla zona rossa. Stasera parla Conte - cmanara77 : RT @Corriere: Decreto di Natale ecco la proposta finale: zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri - marcoluci1 : RT @Corriere: Decreto di Natale ecco la proposta finale: zona rossa nei festivi e prefestivi, arancio... - marcoluci1 : RT @Corriere: Decreto di Natale ecco la proposta finale: zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri -

Cosa si può fare in Toscana quando è in zona gialla: il cambio di colore e le regole su spostamenti, coprifuoco, ristoranti e bar ...Zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri. Il governo trova l’accordo e porta la proposta all’incontro con i presidenti delle Regioni. Passa la linea di far rimanere i divieti pesanti ...