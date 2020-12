Deb Haaland, la prima nativa americana nel governo degli Usa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Deb Haaland è stata scelta da Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti, come segretaria all’Interno. Quella della deputata del New Mexico è una scelta storica: se confermata dal Senato, diverrebbe la prima nativa americana a guidare l’agenzia federale che si occupata della popolazione e del territorio americano. Sarebbe anche la prima nativa americana a far parte del gabinetto di un presidente. https://twitter.com/DebHaalandNM/status/1339722046373130241 Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) Deb Haaland è stata scelta da Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti, come segretaria all’Interno. Quella della deputata del New Mexico è una scelta storica: se confermata dal Senato, diverrebbe la prima nativa americana a guidare l’agenzia federale che si occupata della popolazione e del territorio americano. Sarebbe anche la prima nativa americana a far parte del gabinetto di un presidente. https://twitter.com/DebHaalandNM/status/1339722046373130241

