De Luca | “Il 12 gennaio esercitazione vaccini anti-Covid | lavoreremo alla tedesca”

"Il 12 gennaio ci sarà l'esercitazione generale per le vaccinazioni anti-Covid. E da quella mattina dovrà essere pronto tutto. Dobbiamo lavorare alla tedesca. Un'operazione quasi militare". Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dà il via al piano di vaccinazioni anti-Covid della Campania. E non lesina critiche al governo. "Un cristiano normale si aspetterebbe che la distribuzione avvenisse in percentuale rispetto alla popolazione delle regioni. Stranamente non è così. La distribuzione è avvenuta sulla base di criteri misteriosi. Andremo avanti con la nostra programmazione, non gonfiando i dati del fabbisogno. I tempi non sono ancora definiti. Tre giorni fa abbiamo appreso che i ...

De Luca sulle scuole a gennaio: “Nessuna garanzia sulla riapertura”

CAMPANIA – A parlare del possibile slittamento della riapertura delle scuole fissata attualmente per il 7 gennaio è stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca tramite la sua consueta diretta ...

