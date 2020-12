Dario Nardella blinda la sua città per le feste: “Tecnologia contro il caos” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il sindaco di Firenze, ha parlato delle iniziative prese dall’amministrazione per combattere gli assembramenti in città. Dario Nardella (Facebook)Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a lungo delle iniziative che il suo comune prenderà per combattere gli assembramenti dopo le immagini scioccanti dello scorso fine settimana, in cui si sono viste le più grandi città italiane letteralmente invase dai cittadini. Shopping, passeggiate e ricerca di libertà alla base delle uscite selvagge degli ultimi giorni. A questo scopo, la città di Firenze sarà dotata di dispositivi conta persone e telecamere. “È evidente che se mancano i controlli il rischio di caos è sempre più alto. Per questo bisogna ricorrere a nuovi ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il sindaco di Firenze, ha parlato delle iniziative prese dall’amministrazione per combattere gli assembramenti in(Facebook)Il sindaco di Firenze,, ha parlato a lungo delle iniziative che il suo comune prenderà per combattere gli assembramenti dopo le immagini scioccanti dello scorso fine settimana, in cui si sono viste le più grandiitaliane letteralmente invase dai cittadini. Shopping, passeggiate e ricerca di libertà alla base delle uscite selvagge degli ultimi giorni. A questo scopo, ladi Firenze sarà dotata di dispositivi conta persone e telecamere. “È evidente che se mancano illi il rischio diè sempre più alto. Per questo bisogna ricorrere a nuovi ...

robertodiloreto : RT @ComitatoPiero: Alcuni amministratori fiorentini, guidati dal sindaco Dario Nardella, hanno denunciato per diffamazione @tomasomontanari… - ComitatoPiero : Alcuni amministratori fiorentini, guidati dal sindaco Dario Nardella, hanno denunciato per diffamazione… - vaniacavi : RT @LuigiColline: @bordoni_russia @vaniacavi In ogni caso trovo più interessante la rielezione del sindaco Nardella a Firenze, maggio 2019:… - LuigiColline : @bordoni_russia @vaniacavi In ogni caso trovo più interessante la rielezione del sindaco Nardella a Firenze, maggio… - RossellaLatempa : RT @roma7maggio: 'Potrebbe costare cara un’espressione di dissenso sulla gestione della città. 165.000 euro è il risarcimento per danno d’i… -