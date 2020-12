D’Amato: per vaccini siamo pronti, basta che ce li portino (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Il Lazio e’ pronto per la somministrazione dei vaccini anticovid? “basta che ce li portino, noi siamo pronti”, ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine di un evento all’ospedale San Camillo. “Dove si iniziera’? In tutti i nostri 20 hub, la prima persona la decideremo insieme- ha aggiunto D’Amato- Probabilmente ci sara’ un segnale di attenzione allo Spallanzani dove tutto e’ iniziato”. Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Il Lazio e’ pronto per la somministrazione deianticovid? “che ce li, noi”, ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, a margine di un evento all’ospedale San Camillo. “Dove si iniziera’? In tutti i nostri 20 hub, la prima persona la decideremo insieme- ha aggiunto- Probabilmente ci sara’ un segnale di attenzione allo Spallanzani dove tutto e’ iniziato”.

