Dalle scuole ai negozi: come cambieranno da gennaio gli orari a Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Sala, il sindaco del capoluogo lombardo, parlando a Timeline su Sky TG24, ha dato una serie di indicazioni su come verranno gestiti alcuni aspetti pratici della vita in città a inizio 2021. I negozi apriranno alle 10.15 per non creare ingorghi quando riapriranno le scuole. Per gli istituti scolastici previsti ingressi anche alle 8 e alle 9.30 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Sala, il sindaco del capoluogo lombardo, parlando a Timeline su Sky TG24, ha dato una serie di indicazioni suverranno gestiti alcuni aspetti pratici della vita in città a inizio 2021. Iapriranno alle 10.15 per non creare ingorghi quando riapriranno le. Per gli istituti scolastici previsti ingressi anche alle 8 e alle 9.30

Un’Italia che brilla, dopo mesi di buio e silenzio, illuminata dal desiderio dei bambini di poter finalmente tornare a giocare tutti insieme. É l’augurio speciale che gli alunni delle scuole di Milano ...

