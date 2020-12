Dalle scuole ai negozi: come cambieranno da gennaio gli orari a Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Sala, il sindaco del capoluogo lombardo, parlando a Timeline su Sky TG24, ha dato una serie di indicazioni su come verranno gestiti alcuni aspetti pratici della vita in città a inizio 2021. I negozi apriranno alle 10.15 per non creare ingorghi quando riapriranno le scuole. Per gli istituti scolastici previsti ingressi anche alle 8 e alle 9.30 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Sala, il sindaco del capoluogo lombardo, parlando a Timeline su Sky TG24, ha dato una serie di indicazioni suverranno gestiti alcuni aspetti pratici della vita in città a inizio 2021. Iapriranno alle 10.15 per non creare ingorghi quando riapriranno le. Per gli istituti scolastici previsti ingressi anche alle 8 e alle 9.30

