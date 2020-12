Dal 21 dicembre su Prime Video il film-cult ‘Shooting Silvio’ di Berardo Carboni, distribuito da 102 Distribution (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 21 dicembre esce su Prime Video, distribuito da 102 Distribution, ‘Shooting Silvio’, opera prima di Berardo Carboni (visionario regista anche di VolaVola e Youtopia) che tanto scalpore creò alla sua uscita al cinema nel 2007. Il film è interpretato, tra gli altri, da Federico Rosati, Sofia Vigliar, Alessandro Haber, Giovanni Visentin, Melanie Gerren, Mia Benedetta. Nel cast anche Remo Remotti nel ruolo del tassista, recita un pezzo della sua celebre poesia Mamma Roma, mentre Marco Travaglio, nel ruolo di se stesso, afferma quanto ‘uccidere Berlusconi non sia un rimedio al Berlusconismo’. Special guest Erlend Øye, componente della band Kings of Convenience nel ruolo del dj della festa a casa di Kurtz. Discusso e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 21esce suda 102, opera prima di(visionario regista anche di VolaVola e Youtopia) che tanto scalpore creò alla sua uscita al cinema nel 2007. Ilè interpretato, tra gli altri, da Federico Rosati, Sofia Vigliar, Alessandro Haber, Giovanni Visentin, Melanie Gerren, Mia Benedetta. Nel cast anche Remo Remotti nel ruolo del tassista, recita un pezzo della sua celebre poesia Mamma Roma, mentre Marco Travaglio, nel ruolo di se stesso, afferma quanto ‘uccidere Berlusconi non sia un rimedio al Berlusconismo’. Special guest Erlend Øye, componente della band Kings of Convenience nel ruolo del dj della festa a casa di Kurtz. Discusso e ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal dicembre DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex Austria, deciso il terzo lockdown. La nuova strategia: stop solo dopo screening di massa, chi non fa il tampone resta in quarantena

L’Austria il 27 dicembre torna in lockdown totale: negozi, bar e ristoranti chiusi e “coprifuoco” di 24 ore al giorno. La vera novità del terzo lockdown però è lo screening di massa, in programma il 1 ...

S. Cecilia, Petrenko sul podio nel Concerto di Natale

ROMA, 18 DIC - Kirill Petrenko, attuale Direttore Musicale dei Berliner Philharmoniker, sarà sul podio per guidare l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel Concerto di Natale il 23 d ...

