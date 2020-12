Da Sfera Ebbasta al filo leghismo | Petagna è un mondo che rifugge il basso profilo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 dicembre 2020). Pe-ta-gna s.m.lett. terzo centravanti del Napoli, poi secondo, ora titolarefig. arma segreta, soluzione di scorta, utile senza suscitare clamoreagg. dispr. extrema ratio, buono se proprio non vogliamo far scendere Milik dalla tribuna A raccontarlo per definizioni si finisce per offenderlo, perché qualcuno ne ha ridotto la sua presenza nella lunghissima rosa del Napoli ad aggettivo sostantivato. Sei un, fai il. Con un’accezione spregiativa che il tifoso snob si permette in virtù dell’abbondanza inedita dell’attacco consegnato a Gattuso. Date un’occhiata alla grande Inter che “deve” vincere lo scudetto, che anzi “vincerà” lo scudetto perché non è ammissibile altro destino per Conte, perduta l’Europa: ha Lukaku, Lautaro e Sanchez. Stop. E il terzo dei tre si fa male ogni due giornate, e ad ogni trasferta ...