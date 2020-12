Da martedì in via Anicia Centro Diurno per senza fissa dimora (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Martedi’ 22 dicembre alle ore 11.00 sara’ inaugurato il “Centro Diurno Isabella Rossini” all’interno della Casa Famiglia per le persone senza dimora e in condizione di fragilita’ fisica della Comunita’ di Sant’Egidio in via Anicia 7, a Roma. La realizzazione rafforza la collaborazione gia’ esistente tra la Fondazione Isabella Rossini Onlus e Sant’Egidio che lo scorso inverno ha permesso la realizzazione di una cucina professionale destinata agli ospiti della Casa Famiglia. Dopo questa esperienza e’ stato firmato un protocollo di intesa per la realizzazione del Centro Diurno presso i locali situati al piano terra dello stabile gestito dalla Comunita’. La Fondazione Isabella Rossini Onlus con il suo contributo ha assicurato l’installazione di un impianto di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Martedi’ 22 dicembre alle ore 11.00 sara’ inaugurato il “Isabella Rossini” all’interno della Casa Famiglia per le personee in condizione di fragilita’ fisica della Comunita’ di Sant’Egidio in via7, a Roma. La realizzazione rafforza la collaborazione gia’ esistente tra la Fondazione Isabella Rossini Onlus e Sant’Egidio che lo scorso inverno ha permesso la realizzazione di una cucina professionale destinata agli ospiti della Casa Famiglia. Dopo questa esperienza e’ stato firmato un protocollo di intesa per la realizzazione delpresso i locali situati al piano terra dello stabile gestito dalla Comunita’. La Fondazione Isabella Rossini Onlus con il suo contributo ha assicurato l’installazione di un impianto di ...

