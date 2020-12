Da Barilla premio da 1000 euro in busta paga per tutti i dipendenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il bonus previsto a prescindere dalla tipologia contrattuale, per un importo totale di 11 milioni di euro. Un ringraziamento per gli sforzi compiuti durante la pandemia, dice l'azienda Leggi su today (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il bonus previsto a prescindere dalla tipologia contrattuale, per un importo totale di 11 milioni di. Un ringraziamento per gli sforzi compiuti durante la pandemia, dice l'azienda

fattoquotidiano : Barilla, premio da 1.000 euro in busta paga ai suoi dipendenti nel mondo. “Per gli sforzi durante la pandemia” - Corriere : Barilla, premio di 1.000 euro ai dipendenti a Natale: «Grazie per il vostro impegno» - FaiLaghi : RT @fai_cisl: #Barilla #Natale2020 Premio di mille euro ai dipendenti. @OnofrioRota: Scelta opportuna, segnale di fiducia nel futuro e sopr… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: Barilla, premio da 1.000 euro in busta paga ai suoi dipendenti nel mondo. “Per gli sforzi durante la pandemia” https://… - ConsoVincenzo : RT @fai_cisl: #Barilla #Natale2020 Premio di mille euro ai dipendenti. @OnofrioRota: Scelta opportuna, segnale di fiducia nel futuro e sopr… -