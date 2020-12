Cyberpunk 2077 | Sony lo toglie dallo store e rimborsa gli utenti

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Decisione clamorosa quanto emblematica quella presa da, che ha tagliatodal Playstationdopo le proteste. Il videogiocofa discutere, e non in bene. La produzione targata CD Project Red è uscita in tutti i negozi lo scorso 10 dicembre 2020, ma dopo appena una settimana non risulta più disponibile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il videogioco Cyberpunk 2077 fa discutere, e non in bene. La produzione targata CD Project Red è uscita in tutti i negozi lo scorso 10 dicembre 2020, ma dopo appena una settimana non risulta più ...CD Projekt Red è uno studio di videogiochi polacco che ultimamente sul contrastante Cyberpunk 2077. Ma il gruppo è famoso particolarmente per la sua realizzazione del mondo di The Witcher, basato sui ...