Cyberpunk 2077 rimosso dal PlayStation Store | Sony rimborsa gli utenti

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è stato cancellato dal, non si può più acquistare su PS4 e PS5 Con una mossa a sorpresahala possibilità di acquistaresu, a causa degli evidenti problemi del videogioco: continuano i problemi per CD Project RED.

ilpost : “Cyberpunk 2077” è stato rimosso dal PlayStation Store - maplewhite1912 : Quella di Cyberpunk 2077 è una storiaccia in qualunque modo la si guardi. - Cloud_CIO_ : RT @FBussoletti: #cybercrime, falso #Cyberpunk2077 versione #mobile veicola #CRYPTO. Gli esperti di #CyberSecurity @huntingneo e @sh1shk0va… - ThinkerBigger : RT @Lokmost: Quindi Cyberpunk 2077 è esclusiva temporanea console Xbox, uh... #consolewar - Multiplayerit : Cyberpunk 2077 rimosso da PS4 e PS5. Sony rimborsa tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

I criminali hanno usato degli emulatori per accedere a conti bancari impersonando clienti legittimi, avviando così transazioni illecite per rubare fondi ...In queste ore, però, assieme a Sony, l’azienda ha deciso di rimuovere Cyberpunk 2077 dal catalogo di giochi su PlayStation Store. “Il consiglio di amministrazione di CD PROJEKT SA con sede legale a ...