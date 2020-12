Cyberpunk 2077 incredibile! Sony lo rimuove dal PlayStation Store e offre il rimborso a chi lo ha acquistato

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 dicembre 2020)Interactive Entertainment ha confermato che darà ai giocatori disu PS4 (o su PS5) rimborsi per l'acquisto del gioco. Ma il titolare della piattaforma ha fatto un ulteriore passo avantindo il titolo da"fino a nuovo avviso". SIE ha confermato la sua intenzione di offrire rimborsi completi a tutti i giocatori che hannotramite il PS, impegnandosi anche are il gioco per il momento. La dichiarazione completa dell'azienda recita: "SIE si impegna a garantire un alto livello di soddisfazione del cliente, quindi inizieremo a offrire uncompleto a tutti i giocatori che hanno...