Crollo del Ponte Morandi, ora si indaga per crollo doloso (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovo capitolo sulla vicenda giudiziaria legata al crollo del Ponte Morandi, che è costato la vita a 43 persone. La Procura infatti starebbe indagando su una nuova ipotesi di reato, ossia il crollo doloso. 71 le persone coinvolte tra i vertici di Aspi e del gruppo Atlantia. Sebbene non abbiano volutamente fatto crollare il Ponte, le loro azioni avrebbero una conseguenza diretta nel disastro. 71 indagati per crollo e disastri dolosi A riportare la notizia sono numerose testate, citando direttamente la Procura e la sua decisione di perseguire penalmente 71 persone possibilmente coinvolte nel crollo del Ponte. Il reato specifico ...

