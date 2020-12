Crisi Pilosio | il fondo Columna decide di chiudere definitivamente

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo anni di difficoltà è arrivata la conferma della decisione diGroup di attivare la messa in liquidazione dell'azienda. Alla base della scelta lafinanziaria che da tempo attanaglia ...

Fiom, Fim e Rsu aziendali proclamano lo stato d'agitazione

Nella giornata di martedì 15 dicembre votata la decisione di avviare la procedura di messa in liquidazione della società. Addio a una fonte di reddito per 50 dipendenti e famiglie ...UDINE. Dopo anni di difficoltà è arrivata nella giornata di mercoledì 16 dicembre la conferma della decisione del gruppo Pilosio di attivare la messa in liquidazione dell’azienda. Alla base della scel ...