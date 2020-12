Crisi di governo, l’uomo della salvezza sarà Mario Draghi? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutte le polemiche sollevate nelle ultime settimane non sono emerse per il bene del Paese, per riuscire ad affrontare dignitosamente questa pandemia del tutto fuori controllo. Sono invece il frutto delle gelosie maturate da parte della maggioranza nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell’individualismo che ha dovuto costruire per poter lavorare, in uno stato di emergenza, nel modo più celere possibile. Dopo gli incontri per la verifica di governo, infatti, non si è parlato tanto di Crisi di governo, ma piuttosto di collegialità: a Conte è richiesto di prendere di più in considerazione le forze della maggioranza. Certo è che se queste continuano a concentrarsi solo sulle polemiche, quasi fossero all’opposizione… Forse il Premier farebbe bene ad andare avanti come ha fatto fino ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutte le polemiche sollevate nelle ultime settimane non sono emerse per il bene del Paese, per riuscire ad affrontare dignitosamente questa pandemia del tutto fuori controllo. Sono invece il frutto delle gelosie maturate da partemaggioranza nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell’individualismo che ha dovuto costruire per poter lavorare, in uno stato di emergenza, nel modo più celere possibile. Dopo gli incontri per la verifica di, infatti, non si è parlato tanto didi, ma piuttosto di collegialità: a Conte è richiesto di prendere di più in considerazione le forzemaggioranza. Certo è che se queste continuano a concentrarsi solo sulle polemiche, quasi fossero all’opposizione… Forse il Premier farebbe bene ad andare avanti come ha fatto fino ...

