Crisi di Governo, arriva il Conte Ter: Renzi alla Difesa e Bettini a Palazzo Chigi (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Crisi del Governo Conte bis è ad un passo ma il Premier ha pronta la mossa che può sparigliare tutto: un veloce rimpasto con Matteo Renzi Ministro della Difesa. I dettagli Sono ore convulse per l'Italia, la curva di crescita della pandemia da coronavirus Covid-19 cresce meno, ma cresce sempre. Il dato di ieri, 17 dicembre, indica che siamo vicinissimi alla soglia psicologica dei due milioni di contagi, 1906377 di cui 635343 in questo momento. Rimpasto o Crisi? Sarà un Natale complicato, quasi sicuramente un Natale in lockdown. Ma non è solo questo il tema al centro dell'agenda politica. Sullo sfondo c'è il convitato di pietra, la Crisi di Governo o come si affrettano a dire i soggetti coinvolti il rimpasto.

