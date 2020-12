Crédit Agricole - Il nuovo piano punta sul noleggio a lungo termine

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo BNP Paribas con Arval e Société Générale con ALD Automotive, un altro colosso bancario francese,, vuole entrare nel mercato del: di auto, naturalmente, ma anche di grandi elettrodomestici o altri beni durevoli. L'annuncio è stato dato dall'istituto di credito alla recente presentazione delstrategico 2022: il leasing e ildiventeranno sempre più importanti nelle attività della banca, come ha detto anche il vicedirettore generale Philippe Dumont, sottolinenado come ormai "l'uso sia diventato la chiave per il settore del credito per i beni durevoli. Il valore di quest'ultimo viene stimato dalConsumer Finance in ben 10 miliardi per i soli tre mercati principali, ...