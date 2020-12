Covid, zona rossa nei festivi e prefestivi. Zona arancione in quelli lavorativi: bozza decreto legge (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del Dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni. Questo quanto si legge nella bozza L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Nei giornie precompresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del Dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni. Questo quanto sinellaL'articolo .

