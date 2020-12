Covid, verso Italia zona rossa dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi | Vaccino, in Italia le prime 10mila dosi il 27 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia dovrebbe diventare zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. E mentre è attesa l'ufficializzazione della stretta anti-... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 24al 6 gennaio l'dovrebbe diventarenei giornie prearancione nei giorni lavorativi. E mentre è attesa l'ufficializzazione della stretta anti-...

MediasetTgcom24 : Covid, Emiliano: 'Si va verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio' #Coronavirusitalia… - TV7Benevento : Covid. In Regione Campania adesione dei sanitari a vaccinazione verso 80-90%.... - DevisuCarlo84 : Ma prima di capire che sono inutili quanti se ne devono fare? - BasicLifeSupp : Covid. Indice Rt riprende a salire. Verso zona rossa in festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Nei fer… - Salvo_Parisi : RT @QSanit: #Covid. Indice #Rt riprende a salire. Verso zona rossa in festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Nei feriali in vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Coronavirus: Toscana, Campania e Valle d’Aosta verso la zona gialla Il Sole 24 ORE Covid, crolla la spesa a tavola. Coldiretti: «Sostenere le aziende locali»

Poche settimane alla fine dell’anno, Coldiretti fa la conta dei danni. Un dato provvisorio destinato a peggiorare nel primo trimestre dell’anno con l’ipotesi di una serrata ...

Con la pandemia italiani più poveri. Cuki aiuta il Banco alimentare

Con il Coronavirus, le richieste di aiuto alimentare sono cresciute di circa il 40% e le persone che si sono rivolte agli enti caritativi sono passate da 1,5 a circa 2,2 milioni ...

Poche settimane alla fine dell’anno, Coldiretti fa la conta dei danni. Un dato provvisorio destinato a peggiorare nel primo trimestre dell’anno con l’ipotesi di una serrata ...Con il Coronavirus, le richieste di aiuto alimentare sono cresciute di circa il 40% e le persone che si sono rivolte agli enti caritativi sono passate da 1,5 a circa 2,2 milioni ...