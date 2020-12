Covid, veglioni «in trasferta»: da San Marino a Monaco la pericolosa tentazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da San Marino al Principato di Monaco. Ecco le principali mete in Europa dove si registra il tutto esaurito in vista delle vacanze natalizie. Il motivo? Qui si potrà festeggiare il nuovo anno... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da Sanal Principato di. Ecco le principali mete in Europa dove si registra il tutto esaurito in vista delle vacanze natalizie. Il motivo? Qui si potrà festeggiare il nuovo anno...

yanez72 : RT @laGigogin: Da settembre sono morti per Covid due papà e una mamma di miei tre carissimi amici. E c'è chi si dimena per cenoni e veglioni - marco_merighi : RT @laGigogin: Da settembre sono morti per Covid due papà e una mamma di miei tre carissimi amici. E c'è chi si dimena per cenoni e veglioni - laGigogin : Da settembre sono morti per Covid due papà e una mamma di miei tre carissimi amici. E c'è chi si dimena per cenoni e veglioni - Gazzettino : Covid, veglioni “in trasferta”: da San Marino a Monaco la pericolosa tentazione - BrunoMutarelli : RT @giusvo: Non è certamente il Natale che mi auguro e che vi auguro. Ma i morti ci sono, e l'andare per negozi e veglioni non li farà dimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid veglioni Covid, veglioni in trasferta : da San Marino a Monaco la pericolosa tentazione Il Messaggero Natale, zona rossa ‘a singhiozzo’ per l’Italia. Galli: “Non so se servirà”

L'infettivologo del Sacco di Milano è dubbioso circa l'efficacia della strategia del Governo, che vuole evitare un rimbalzo di Covid-19 ...

Covid, Natale e Capodanno blindati: cosa si potrà fare e cosa no

Il nuovo Dpcm con le misure per contrastare il Covid sarà varato questa sera nel Consiglio dei ministri. Obiettivo evitare che pranzi e cenoni di Natale e il veglione di Capodanno possano fare da ...

L'infettivologo del Sacco di Milano è dubbioso circa l'efficacia della strategia del Governo, che vuole evitare un rimbalzo di Covid-19 ...Il nuovo Dpcm con le misure per contrastare il Covid sarà varato questa sera nel Consiglio dei ministri. Obiettivo evitare che pranzi e cenoni di Natale e il veglione di Capodanno possano fare da ...