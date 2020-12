Covid: Toscana zona gialla da domenica 20 dicembre (ma forse solo per tre giorni) (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Italia sarà tutta formalmente in zona gialla da domenica 20 dicembre, almeno per un giorno. Domani, sabato 19 dicembre, scadono infatti le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che tengono in zona arancione Campania, Toscana, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano. Confermato coprifuoco dalle 22 Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Italia sarà tutta formalmente inda20, almeno per un giorno. Domani, sabato 19, scadono infatti le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che tengono inarancione Campania,, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano. Confermato coprifuoco dalle 22

regionetoscana : #coronavirus #covid19 Al via in #Toscana la vaccinazione anti Covid per operatori sanitari, ospiti e dipendenti de… - frasialvento : Covid, la Campania torna in zona gialla con Bolzano, Toscana e Valle d'Aosta - carlo_conforti : RT @mattinodinapoli: Covid, la Campania torna in zona gialla con Bolzano, Toscana e Valle d'Aosta - infoitinterno : Toscana Covid: nuovi positivi di oggi 514 - mattinodinapoli : Covid, la Campania torna in zona gialla con Bolzano, Toscana e Valle d'Aosta -