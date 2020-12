Covid, sindaco Caserta vieta assembramenti per il weekend: “Pronti ad estendere misura” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha emesso un’ordinanza (la numero 81), concordata in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che impone nuove restrizioni per evitare assembramenti nel corso delle festività natalizie. In particolare, il provvedimento prevede il divieto, valido fino al sei gennaio, di “consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico”. Altri divieti riguardano il prossimo weekend, in cui si prevede la presenza in strada di tante persone viste le probabili restrizioni che dovrebbero essere imposte per i giorni festivi. Così l’ordinanza comunale stabilisce “nei giorni 19 e 20 dicembre 2020 (dalle 11 alle 22), ed ad integrazione dei divieti già previsti dal Dpcm 3 dicembre e dalle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– IldiCarlo Marino ha emesso un’ordinanza (la numero 81), concordata in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che impone nuove restrizioni per evitarenel corso delle festività natalizie. In particolare, il provvedimento prevede il divieto, valido fino al sei gennaio, di “consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico”. Altri divieti riguardano il prossimo, in cui si prevede la presenza in strada di tante persone viste le probabili restrizioni che dovrebbero essere imposte per i giorni festivi. Così l’ordinanza comunale stabilisce “nei giorni 19 e 20 dicembre 2020 (dalle 11 alle 22), ed ad integrazione dei divieti già previsti dal Dpcm 3 dicembre e dalle ...

