Covid | Sibilia M5s contro l’obbligo di vaccinazione | “Ma non sono No Vax”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “Aiutatemi a sfatare questa assurdita’ che viene ripetuta non so da chi, forse da chi non sa leggere, io tra l’altro sono un laureato in biotecnologia medica e conosco bene cosa fa un vaccino, a cosa serve, e quindi non sono mai stato ne’ mai saro’ no vax. Altra cosa e’ la coercizione per effettuare un vaccino per la quale non sono favorevole”. L’obbligatorieta’ al vaccino? Chiede la conduttrice: “Esattamente”. Lo dice Carlo Sibilia, parlamentare del Movimento 5 stelle e sottosegretario al ministero dell’Interno, ad Agora’ di Rai Tre.