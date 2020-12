Covid: possibilità che l’epidemia risalga durante campagna vaccinale (Di venerdì 18 dicembre 2020) La campagna vaccinale contro il Covid è ormai alle porte anche per l’Italia, ma Gianni Rezza lancia l’allarme per i prossimi mesi. Vaccino contro il Covid (Pixabay)Il Natale si avvicina, ma la situazione del Coronavirus in Italia continua ad essere sotto l’attento monitoraggio da parte delle istituzioni. Tornare alla normalità nel breve termine non sembra possibile, e dunque si cerca di capire come arginare ulteriormente la Pandemia. Di sicuro il Natale sobrio a cui sta invitando il Governo è sicuramente una delle prime contromosse da adottare, proprio per evitare di ritrovarsi nei primi mesi del 2021 già con l’acqua alla gola. Niente feste, niente visite ai familiari se non in termini tremendamente ristretti. Queste sono alcune delle indicazioni, che verranno accompagnate nelle prossime ore da quello ... Leggi su kronic (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lacontro ilè ormai alle porte anche per l’Italia, ma Gianni Rezza lancia l’allarme per i prossimi mesi. Vaccino contro il(Pixabay)Il Natale si avvicina, ma la situazione del Coronavirus in Italia continua ad essere sotto l’attento monitoraggio da parte delle istituzioni. Tornare alla normalità nel breve termine non sembra possibile, e dunque si cerca di capire come arginare ulteriormente la Pandemia. Di sicuro il Natale sobrio a cui sta invitando il Governo è sicuramente una delle prime contromosse da adottare, proprio per evitare di ritrovarsi nei primi mesi del 2021 già con l’acqua alla gola. Niente feste, niente visite ai familiari se non in termini tremendamente ristretti. Queste sono alcune delle indicazioni, che verranno accompagnate nelle prossime ore da quello ...

