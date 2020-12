Covid, Piero Angela: «Mi vaccinerò subito, mi fido della scienza» (Di venerdì 18 dicembre 2020) «Dopo medici e infermieri dovrebbe toccare ai vecchietti, categoria nella quale rientriamo io e mia moglie. Ci vaccineremo appena possibile, sperando che funzioni». Piero Angela conferma di credere nella scienza, come dimostrano la sua vita e la sua carriera, ed è pronto a vaccinarsi il prima possibile. Il giornalista e divulgatore, che ha quasi 92 anni, lo racconta in un’intervista a Repubblica. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) «Dopo medici e infermieri dovrebbe toccare ai vecchietti, categoria nella quale rientriamo io e mia moglie. Ci vaccineremo appena possibile, sperando che funzioni». Piero Angela conferma di credere nella scienza, come dimostrano la sua vita e la sua carriera, ed è pronto a vaccinarsi il prima possibile. Il giornalista e divulgatore, che ha quasi 92 anni, lo racconta in un’intervista a Repubblica.

VanityFairIt : Il volto della scienza televisiva ha raccontato l'importanza di sottoporsi al vaccino per contrastare la diffusione… - MauroGiovannin6 : RT @quotidianopiem: Piero Angela: bisogna temere il Covid-19, non il vaccino - Miti_Vigliero : RT @quotidianopiem: Piero Angela: bisogna temere il Covid-19, non il vaccino - lanzillottaserg : Piero Angela: bisogna temere il Covid-19, non il vaccino - _Missrossella : Se lo Piero Angela lo faccio anche io. -