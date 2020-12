Covid, nuovo dpcm di Natale: ecco cosa cambierà (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri, ha dato via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. Le restrizioni inteessano il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio: prevista zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Zona arancione, invece, negli altri giorni feriali. Permesse visite a non conviventi solo in 2 una volta al giorno. Il divieto di uscita notturna resta a partire dalle 22 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri, ha dato via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. Le restrizioni inteessano il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio: prevista zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Zona arancione, invece, negli altri giorni feriali. Permesse visite a non conviventi solo in 2 una volta al giorno. Il divieto di uscita notturna resta a partire dalle 22

MILANO (ITALPRESS) – Tra i tanti effetti legati alla pandemia del Coronavirus, è prepotentemente emersa anche una nuova concezione del modo di intendere ed interpretare il ruolo dell’avvocato. Uno di ...

Coronavirus: Franceschini, 'bene nuove misure restrittive, indispensabili'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata. Saranno un Natale e un C ...

