Covid, nuovo allarme: Lazio, Liguria e Veneto sono ad alto rischio. In Italia altri 674 morti (Di venerdì 18 dicembre 2020) In un'altra giornata difficile spunta un nuovo allarme. Non solo il Veneto e la Liguria sono ad alto rischio, ma anche il Lazio. Quello che nei giorni scorsi si temeva sta accadendo. E non è certo colpa della gente.sono 17.992 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 674 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 179.800 tamponi. Lazio, Liguria e Veneto le regioni a rischio alto Il monitoraggio settimanale dell'epidemia Covid in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid: nuovo record casi in Svezia, quasi 10.000 in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, il bollettino di oggi 18 dicembre: 17.992 nuovi positivi e 674 morti

Fatti 179.800 tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi sono stati 18.236 (su 185.320 tamponi eseguiti), i morti 683 (Articolo in aggiornamento) ...

Fatti 179.800 tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi sono stati 18.236 (su 185.320 tamponi eseguiti), i morti 683 (Articolo in aggiornamento) ...