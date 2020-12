Covid | Luigi Di Maio | “Il 27 dicembre è la giornata europea del vaccino”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’emergenza Coronavirus in Italia continua a far un numero importante di vittime. Nonostante le misure adottate, si continua a viaggiare sui 20 mila casi giornalieri, una situazione che continua a preoccupare. Un annuncio importante, però, è arrivato nelle scorse settimane, con ilche è pronto per essere somministrato. Il Ministro degli Esteri,Di L'articolo