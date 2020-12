Covid, l’immunologo Forni: “Il vaccino Pfizer provoca reazioni forti nel 50% dei casi. Occorre preparare la popolazione ed evitare paure inutili” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Covid, l’immunologo Forni: “Il vaccino Pfizer induce reazioni più forti” “Il vaccino Pfizer induce reazioni più forti dei vaccini soliti”: lo dichiara l’immunologo Guido Forni parlando del siero anti-Covid prodotto dall’azienda statunitense in collaborazione con la società tedesca BioNTech. Intervistato da La Stampa, l’esperto sottolinea che “è importante raccontare questi dettagli per preparare la popolazione ed evitare paure inutili”. Secondo Forni, infatti, il vaccino Pfizer “è molto reattogenico, cioè induce ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020): “Ilinducepiù” “Ilinducepiùdei vaccini soliti”: lo dichiaraGuidoparlando del siero anti-prodotto dall’azienda statunitense in collaborazione con la società tedesca BioNTech. Intervistato da La Stampa, l’esperto sottolinea che “è importante raccontare questi dettagli perlaed”. Secondo, infatti, il“è molto reattogenico, cioè induce ...

