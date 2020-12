Covid Liguria, in calo i nuovi positivi: sono 287 (Di venerdì 18 dicembre 2020) La In Liguria sono stati registrati 287 nuovi casi di Coronavirus e altri 30 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.768 tamponi. Le ... Leggi su lanazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Instati registrati 287casi di Coronavirus e altri 30 decessi. Lo ha reso noto la Regione, sottolineando che nelle ultime 24 orestati effettuati 3.768 tamponi. Le ...

