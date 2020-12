Covid, le restrizioni di Natale somigliano a un rebus: cosa si potrà fare e quando? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEntro questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera al nuovo Dpcm che regolamenterà la mobilità durante le festività natalizie. Allo studio del governo ci sono due possibilità: una più “stringente”, l’altra più “soft”. L’ipotesi “soft”, alla quale sta lavorando Giuseppe Conte, prevede di interrompere il lockdown con tre giorni di “aria”, per consentire agli italiani di riprendersi un pezzetto di libertà prima di richiudersi in casa. In questo caso lo stop alla circolazione anche nel proprio comune e la chiusura di bar, ristoranti e negozi scatterebbe nei festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 3 gennaio. Otto giorni di restrizioni: dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio. Mentre il 28, 29 e 30 dicembre, bar e ristoranti sarebbero aperti fino alle 18 e i negozi fino alle 21; all’interno della Regione sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEntro questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera al nuovo Dpcm che regolamenterà la mobilità durante le festività natalizie. Allo studio del governo ci sono due possibilità: una più “stringente”, l’altra più “soft”. L’ipotesi “soft”, alla quale sta lavorando Giuseppe Conte, prevede di interrompere il lockdown con tre giorni di “aria”, per consentire agli italiani di riprendersi un pezzetto di libertà prima di richiudersi in casa. In questo caso lo stop alla circolazione anche nel proprio comune e la chiusura di bar, ristoranti e negozi scatterebbe nei festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 3 gennaio. Otto giorni di: dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio. Mentre il 28, 29 e 30 dicembre, bar e ristoranti sarebbero aperti fino alle 18 e i negozi fino alle 21; all’interno della Regione sono ...

