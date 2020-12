Covid, l'Austria verso il terzo lockdown totale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per frenare la pandemia di coronavirus l'Austria va verso il terzo lockdown totale, dopo quello in primavera e quello a novembre. Il governo si confronterà in videoconferenza con i laender per fermare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per frenare la pandemia di coronavirus l'vail, dopo quello in primavera e quello a novembre. Il governo si confronterà in videoconferenza con i laender per fermare ...

AnsaTrentinoAA : Covid: Austria verso terzo lockdown totale. Dal 27 dicembre al 10 gennaio, non apriranno i centri sciistici |#ANSA - jbgnon : RT @RadioSavana: Teatrino Covid. Austria, Michael Schnedlitz parlamentare e segretario del FPO (Freiheitliche Partei Osterreichs) effettua… - CorriereQ : Covid: in forse riapertura impianti sciistici in Austria - daniela19879415 : RT @RadioSavana: Teatrino Covid. Austria, Michael Schnedlitz parlamentare e segretario del FPO (Freiheitliche Partei Osterreichs) effettua… - EffettoFrank : RT @Lukyluke311: Austria: denuncia penale di 330 pagine e 190 affidavit contro l'intero governo federale. Il promotore della denuncia cont… -